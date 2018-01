Non c'è un attimo di stosta. A “Marassi”, infatti, andrà in scena alle 20.45 il recupero della gara con la Samp, rinviata per maltempo lo scorso 9 settembre. I giallorossi, per evitare spostamenti così ravvicinati, sono rimasti a Milano e si allenano in un campo a dieci minuti dal proprio albergo. Ancora individuale per De Rossi che difficilmente sarà a disposizione contro la squadra di Giampaolo. Visto che anche Gonalons è out, sarà ancora Strootman a prendersi la regia. Ai box resterà pure Perotti alle prese con un problema muscolare.