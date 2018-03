Dopo il consueto riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo. Lavoro tattico e esercitazioni su partitelle: De Rossi ha lavorato con il gruppo, personalizzato per Karsdorp e Luca Pellegrini. Il capitano - ancora scosso per la morte dell'amico Astori - tuttavia potrebbe saltare la sfida col Torino per non rischiare di fermarsi a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di Champions con lo Shakhtar.