Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, dopo la vittoria contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Premium Sport: “Era una gara difficile, ma abbiamo meritato questa vittoria. Stare dietro alla Juventus, che vince tutte le partite, è già un passo in avanti. I bianconeri sono extraterrestri, abbiamo fatto punti che in altri campionati ci permetterebbero di stare in vetta”.



SUL FUTURO - "Voglio concentrarmi sul presente, su questa realtà. Ora il mio futuro è il Crotone, voglio essere in una buona condizione"



SU SPALLETTI - "“Ne parlavo con un compagno oggi, ha dimostrato di essere il tassello per mantenere la Roma a certi livelli e per sua fortuna ha trovato anche grandi professionisti, è un qualcosa in più che le altre non hanno. A me piace anche Sarri, se hai questi allenatori non devi lasciarteli scappare, è la pietra dalla quale la Roma deve ripartire”.