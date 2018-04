Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal Football Club sul no ai grandi club nel corso della sua carriera per restare alla Roma: "Professionalmente è stata una scelta sbagliata, ma ne ero consapevole. È un diverso modo di essere ambiziosi, non di vincere ma di provarci dove non si vince mai, di provare a dare la mentalità vincente. È quello che sta succedendo e che ho sempre sognato".