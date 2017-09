Il capitano della Roma Daniele De Rossi è intervenuto a Premium Sport dopo il pareggio interno con l'Atletico Madrid in Champions League: "Alisson per fortuna è stato decisivo ma nel primo tempo anche il loro ha fatto qualche parata. Dobbiamo essere positivi, non è un risultato visto anche il valore dell'avversario. Si poteva fare meglio, nel secondo tempo siamo stati fortunati, ma i salvataggi dei nostri sono meriti da attribuire alla squadra, non demeriti. Come siamo stati sfortunati con l'Inter oggi c'è da dire che il risultato non è meritato. Non so se c'era un rigore, dovrei rivederlo. Queste cose possono pesare, soprattutto negli scontri diretti come con l'Inter. Con i mezzi che si hanno non si è voluto fare meglio".