A Ginnika De Rossi ha parlato della responsabilità che i calciatori hanno nell’essere da esempio per i loro fan, soprattutto i più giovani: “Ogni giorno a Trigoria incontro bambini con la cresta come Nainggolan e a loro ripeto sempre di imitare il ‘Ninja’ per quello che fa in campo visto che è un calciatore fortissimo e non per come si pettina”. Ed in effetti i calciatori sono sempre più star. De Rossi è convinto che presto il calcio diventerà un vero e proprio spettacolo, paragonandolo all’NBA americana. Cosa che al centrocampista non va proprio giù: “So di essere all’antica, ma faccio fatica a considerare il calcio come uno show. Sono poco affine a certe dinamiche, è per questo che anche sui social sono poco attivo. Credo che tra 10 o 15 anni anche il nostro sport nazionale diventerà uno spettacolo come succede negli Stati Uniti con il basket NBA. A volte vedo ragazzini fare ore di fila fuori un negozio per acquistare un paio di sneaker esclusive e penso che sia una follia. Ma poi ragiono sul fatto che se non avessi il fatto il calciatore magari avrei intrapreso viaggi di dieci o più ore di automobile per seguire la Roma in trasferta. Per fortuna che tra poco smetto di giocare…”