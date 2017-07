FANTACALCIOMERCATO

Il mercato della Roma è pronto ad entrare nel vivo: dopo un mese di cessioni dolorose, da, i giallorossi si preparano a rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. E il primo nome non poteva che arrivare dal Sassuolo, ambiente fin troppo caro al nuovo tecnico della Roma;Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno trovato l'intesa sulla base di un'offerta dacifra che accontenta il Sassuolo. L'ultimo nodo da sciogliere è quello legato alle modalità di pagamento, ma già oggi ci sarà un incontro tra i due club per trovare l'accordo definitivo e permettere al giocatore di vestire giallorosso.Nessun problema, invece, con il giocatore che è pronto a dire sì alla ricca proposta della Roma; stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, i giallorossi hanno offerto al francese un quinquennale da. Defrel è ormai ad un passo e potrà essere il perfetto jolly offensivo per Di Francesco che ha spinto tanto per portarsi dietro il classe '91,