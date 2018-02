Gregoire Defrel, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo Roma-Benevento 5-2: “Sono contento per i tre punti e per il fatto che abbiamo segnato tanto, visto che si parlava molto dei pochi gol segnati. Nel primo tempo ci abbiamo messo tanto a entrare in gara, abbiamo fatto fatica, per fortuna siamo riusciti a vincere. Il gol? Ho chiesto di calciare il rigore e i compagni me lo hanno lasciato tirare. Per me a livello mentale era importante. Under? È un grande calciatore, gli auguro di segnare tanti gol. Ho fatto per anni la prima punta, ma mi trovo molto bene anche sulla fascia o come seconda punta. Mi metto a disposizione della squadra e del mister. Più pericolosa l’Inter o la Lazio? Sono due squadre forti, metterei la Lazio davanti perché gioca molto bene a pallone. Ma noi vogliamo finire davanti a tutte e due, soprattutto alla Lazio".