La sua stagione se la immaginava sicuramente diversa, Gregoire Defrel. Gli rimane comunque una manciata di partite, le ultime della stagione, per convincere la Roma che l’investimento fatto su di lui (23 milioni tra prestito oneroso, riscatto e bonus la spesa complessiva per acquistarlo dal Sassuolo) non è stato un errore. “Ora sto meglio – le sue parole al ‘match program’ del club – ed è importante. Voglio segnare un po’ di gol, giocare di più e stare bene. Sto lavorando per essere all’altezza tutte le volte che il mister mi chiamerà. Con Di Francesco parlo continuamente e ha ancora fiducia in me perché mi conosce bene. Il Barcellona? Prima c’è il Bologna, scenderemo in campo determinati a conquistare i tre punti”.