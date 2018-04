Di Francesco parla in conferenza alla vigilia di Spal-Roma. Ecco le sue parole





La Spal ha fermato la Juve e messo in difficoltà il Napoli



E' una squadra che concede pochissimo, quindi stavolta bisogna capitalizzare le occasioni che avremo. Meglio di quanto abbiamo fatto finora. Pure il caldo non aiuterà.



Come sta Perotti?



Diego è prontissimo, ma valuterò se farlo giocare dall'inizio o meno. Non ci sarà invece Kolarov per problemi muscolari.



Dzeko riposerà?



Veramente lo vedo molto carico, quindi valuteremo insieme cosa fare a Ferrara. Giocherà o lui o Schick.



Mancano 5 giornate, l'ultima sarà col Sassuolo e potrebbe essere decisiva. Speri di chiuderla prima?



Sono poche, quindi bisogna subito portare a casa più punti possibili. Poi vedremo se col Sassuolo sarà decisiva. La Lazio ha grande carattere e l'Inter è in crescita, sarà una bella volata finale.



La freschezza di Under e Jesus può risultare utile?



Non è detto che chi gioca tanto dopo aver giocato poco sia un bene, anzi è il contrario e si rischiano infortuni. Starò molto attento su loro due.



Manca Kolarov, giocherà Silva?



Giocherà uno tra Silva o Luca Pellegrini, ma è in vantaggio il primo. A centrocompo pure riposerà qualcuno.



Ha visto in Gonalons qualche miglioramento?



Devo dire che in partita c'è sempre anche se commette qualche errore di palleggio. Nel gol di Lapadula poteva scegliere di meglio, ma andatevi a rivedere i numeri come possesso palla e recuperi. Io lo apprezzo molto perché è sempre a disposizione degli altri.