Eusebio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro loI giallorossi, sconfitti per 2-1 nella gara d’andata in Ucraina, proveranno a raggiungere i quarti per la prima volta dal 2007/2008., assieme alla squadra. Abbiamo tutti un unico obiettivo e ci passiamo attraverso un lavoro di gruppo, sapendo che abbiamo davanti un centravanti che se in buona giornata sa fare gol straordinari. Ma è capace anche di lanciare i suoi compagni verso la rete"."Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non si scenda mai in campo pensando di giocare solo per 45'. Ci manca un po' di continuità, dopo le ultime settimane spero che i miei lo abbiano capito. Questa gara non la possiamo sbagliare e anche fare 75' minuti bene significa avere un risultato importante, che vogliamo ottenere contro una squadra molto forte".Serve continuità, equilibrio e intelligenza. Non fermarsi dopo un gol.".Se ci pensiamo non si gioca nemmeno.. Serve spensieratezza e voglia di far male, perciò. Dall'altra parte c'è una squadra che palleggia bene ma che si può mettere in difficoltà andandoli a prendere alti"."Lo è per tutti quanti noi.. Troppo presto per dare giudizi sul campionato. La partita è importante, non siamo abituati a questi livelli ma speriamo di raggiungerli con i ragazzi e i tifosi, che spero siano il dodicesimo".Sono cambiate le regole del calcio, è cambiato tutto. Per questo magariIl mio richiamo non è per tanta gente: abbiamo bisogno della qualità della gente.".“Ovviamente ci siamo preparati e lo faremo anche oggi. Nel calcio tutto può accadere, quindi ci siamo allenati”."Ho il forte desiderio di portare la squadra ai quarti al di là dell'aspetto personale. Voglio fare ancora meglio. Abbiamo una grande chance, sia io che tutta la squadra"."Se fossimo quelli di Napoli saremmo già a buon punto. Ritengo che sia stata un'ottima prova. Shakhtar e Napoli sono differenti in fase difensiva. Loro stanno corti ma non hanno grande aggressività come il Napoli., sotto tanti punti di vista".