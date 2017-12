Battere il Sassuolo e chiudere il girone d'andata a 44 punti. Per la classifica e le ambizioni scudetto ribadite da Totti e per un record. Dzeko e compagni hanno in canna la possibilità di chiudere il girone d’andata a quota 44 considerando il match di domani con il Sassuolo e anche il recupero del 24 gennaio con la Sampdoria. Nessuna Roma ha fatto meglio, da quando esiste la Serie A a 20 squadre. E solo Rudi Garcia, nel 2013-14 – il campionato delle 10 vittorie nelle prime 10 giornate – riuscì in un’impresa simile.