"Non mi è piaciuto stasera. Con lui in campo eravamo appiattiti, mi aspettavo più qualità e sacrificio". Quando parla di Schick Di Francesco non usa mai giri di parole. La buona prova col Barça, aveva convinto il tecnico, a riprovarlo qualche passo dietro a Dzeko nel modulo 3-4-2-1, ma dopo 10' dall'inizio della ripresa del derby Eusebio ha fatto dietrofront. E l'ingresso di Under ha ridato linfa al reparto. Contro il Genoa, quindi, Di Francesco tornerà a schierare il turco là davanti probabilmente col ritorno al modulo 4-3-3.