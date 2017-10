Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, parla a Premium Sport dopo la vittoria con il Crotone: "Abbiamo vinto, anche se potevamo fare meglio in fase offensiva nelle situazioni che abbiamo creato.Oggi ho inserito Karsdorp perché ritenevo fosse la gara giusta per reinserirlo dopo cinque mesi di assenza da gare ufficiali. Giusto pensare che questo campionato si aggiudicherà nelle ultime gare, mi auguro che possa esserci anche la Roma. In questo momento siamo la miglior difesa, ma per diventare grandi bisogna essere più cinici. I gol dei centrocampisti? Nainggolan ha avuto tante occasioni in stagione, ma sono sicuro che i gol dei centrocampisti arriveranno. Dobbiamo essere più incisivi con i nostri mediani. Alternative a Dzeko? C’è Defrel che ha fatto la prima punta con me al Sassuolo e Schick, che non è ancora al meglio della condizione. Vedremo se Bologna potrà giocare un pezzo di gara. Le gare non si vincono con i budget, ma con la mentalità. Le gare con le piccole vanno vinte con il giusto atteggiamento, è chiaro che vorremmo soffrire meno segnando qualche gol in più".