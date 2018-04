L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Ci credevamo veramente ed è giusto che abbiamo gioito in questo modo in spogliatoio, ma subito dopo ai ragazzi ho detto che domenica c’è il derby: la forza di questo gruppo è che guarda avanti, non indietro".



MENTALITA' - "Sono felice soprattutto per loro, per la mentalità: abbiamo lavorato molto su questo, sulla capacità di essere aggressivi. Questo nuovo sistema di gioco ci ha detto bene, ma è la filosofia che ho inculcato nella testa di questi giocatori che mi rende orgoglioso, perché è nella testa che bisogna migliorare prima che nelle gambe. Questa vittoria è il giusto premio al lavoro che stiamo facendo".



FINALE - "Noi puntiamo alla finale, perché non dovremmo crederci? Ora Kiev è il nostro obiettivo, non dobbiamo e non vogliamo accontentarci".



SCHICK - "La prestazione di Schick? È un grande giocatore, il nuovo sistema di gioco è stato scelto anche per aiutarlo, per avvicinarlo a Edin: è stato quasi perfetto a livello tattico, come eccellente è stato il lavoro tattico di tutta la squadra".



SERIETA' - "Come festeggerò? Sono molto professionale, per me la serietà è fondamentale: festeggerò con i miei figli a casa e penserò al prossimo traguardo”.