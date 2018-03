Come si affronta il Barcellona dei fenomeni per Di Francesco. Di sicuro non come fece Mourinho nel 2010. E' quanto ha dichiarato oggi il tecnico della Roma: "Non credo di avere questo atteggiamento tattico, di affrontare il Barcellona in questo modo. Ritengo che bisogna non perdere la nostra identità sapendo che davanti abbiamo una squadra che potrebbe farci abbassare con la sua grande qualità di palleggio. Il pensiero che devo trasmettere alla squadra sarà quello di dover fare una gara non di attesa, ma quando è possibile andare nella metà campo avversaria. Non bisogna avere paura di loro"