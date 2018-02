Alla vigilia di Verona-Roma ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco, dando conferma all'indiscrezione diffusa in mattinata. "De Rossi non sarà convocato - le sue parole -, abbiamo deciso di dargli qualche giorno in più di allenamento in modo da averlo a disposizione per la gara con il Benevento". Nessun problema invece per Edin Dzeko, protagonista della telenovela sul suo trasferimento (poi non concretizzato) al Chelsea. "Per fortuna il mercato è finito - ha commentato Di Francesco - ho visto Edin più sereno e ancora più convinto delle sue possibilità".



IL FUTURO - Parole dolci anche per l'ultimo arrivato Jonathan Silva. "Lo avevamo seguito anche nel mercato estivo: mi auguro di averlo a disposizione tra 15-20 giorni. È un giocatore interessante e potrebbe essere il futuro di questa squadra sulla fascia sinistra".



LE SCELTE - Di Francesco ha dato alcuni indizi su quello che potrebbe essere l'undici titolare. "Cengiz Under è in grande crescita. Si è ambientato, inizia a capire l’italiano. Può davvero diventare un valore aggiunto per noi. Domani è uno dei possibili titolari. Anche uno tra El Shaarawy e Perotti andrà in campo. Il Verona è una squadra di grande gamba e rispetto all'andata si è rinforzata, servirà grande attenzione.