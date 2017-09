Una conferenza a 360 gradi. Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida con l'Udinese, ha parlato del momento dei giallorossi, tra ambizioni, recuperi e infortuni: "Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento avuto con Verona e Benevento. L'Udinese sta raccogliendo meno di quello che ha seminato. Il turn over aiuta se arrivano i risultati. Da quando sono arrivato ho sempre parlato di collettivo e mai di titolari e riserve. In questa maniera si alza l'attenzione agli allenamenti e la prestazione in campo. Nainggolan? Si sta allenando con il gruppo da ieri. Nel pomeriggio vedrò, se va bene anche l'ultimo provino domani sarà della partita dall'inizio".



DZEKO - "Abbiamo costruito una squadra basata sul collettivo. Defrel era stato preso come alternativa a Dzeko, ma la necessità mi ha portato a schierarlo sulla fascia, pian piano lo riporterò al centro. Siamo in costruzione, appena rientra Schick farò altre valutazioni. Ho fatto per ora diverse prove. Dzeko, Alisson e Kolarov saranno della partita. Voglio sfruttare il loro momento positivo. Dzeko può essere uno di questi calciatori decisivi (la domanda era se la Roma ha un Mertens o Dybala ndr), mettendo quella rabbia è fondamentale".



INFORTUNI - "Emerson era ad Amburgo per una visita e per valutare la risposta muscolare, Karsdorp ha avuto un piccolo infortunio che ne ha rallentato il recupero. Ma io non voglio avere fretta, non sono ancora a posto per essere messi in squadra. Discorso valido anche per Schick, deve ritrovare la condizione".