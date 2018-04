Così Eusebio Di Francesco ha parlato a Premium Sport al termine della partita tra Spal e Roma: "Devo dire che siamo stati molto bravi nell'interpretarla, la SPAL concede molto poco agli avversari, ma abbiamo messo in campo la giusta aggressività, i ragazzi mi sono piaciuti molto e sono soddisfatto della prestazione. Si può pensare al Liverpool? Ora sì, abbiamo preparato la partita di oggi al meglio, siamo riusciti a isolarci ma, al di là della vittoria, sono contento per la prestazione".



SCHICK - "Fondamentale che abbia segnato, aveva dati 2-3 palloni interessanti, doveva essere più determinato in certe occasioni ma il gol può dargli la giusta convinzione e fiducia. Il sorriso di Schick? Ovvio, aveva bisogno di segnare. Il primo pensiero dei giocatori deve essere divertirsi, lui deve sorridere di più e il mister di meno, questo lo aiuterà. Gol di Schick sul tiro di Nainggolan? Schick ha detto di no, il gol è tutto di Radja, poi ha tirato 20 volte in porta (ride, ndr). Troppi gol mancati? Esatto, nel primo tempo alcuni giocatori erano demoralizzati perché vincevamo solo 1-0, ma io ho detto loro che dovevamo restare tranquilli e continuare così, dobbiamo comunque essere più concreti".



SILVA - "Secondo me ha fatto una partita intelligente da giocatore esperto, era la sua partita dopo tanto tempo, mi ha trasmesso sicurezza, ha cercato di non strafare con grande intelligenza, ha fatto un'ottima gara. Voglio sottolineare la prestazione di Gonalons, molte volte si guardano i difetti e non i pregi, sono contento per il ragazzo".



EL SHAARAWY - "Mi ha dato un'ottima impressione, non deve giocare bene solo prima di una partita di Champions (ride, ndr). Oggi per me non avrebbe mai segnato, era una partita stregata per lui. È un pizzico sfortunato, deve ritrovare la gioia di far gol, sono contento che tutti vogliano giocare ad Anfield, El Shaarawy ci darà una grande mano. Messaggio da dare alla squadra per il Liverpool? Dobbiamo avere la capacità di difendere bene e poi fare una grande fase offensiva, servono certezze tattiche sapendo pure che il Liverpool ha tanta qualità, vedrò le partite del Liverpool per preparare la gara".