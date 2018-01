In conferenza stampa Di Francesco anticipa tutti e annuncia la mancata convocazione di Nainggolan dopo la folle notte di Capodanno mandata in diretta via Instagram: "Prima che mi chiediate di Nainggolan, parlerò io: con la linea adottata dalla società e condivisa e accettata da me e da Radja, il giocatore domani non sarà convocato con l'Atalanta. Questo si lega a un modo di fare, sono cose inaccettabili e che non saranno accettate in futuro. Chiunque sbaglierà, pagherà nello stesso modo. Magari questa scelta l'ho fatta già il primo gennaio, io provo a trasmettere una mentalità. Anche nel modo di porsi e comportarsi si può essere vincenti". Poi sui social: "Piacciono tanto, ma vanno usati come esempio. Radja sa di aver sbagliato, sa cosa ha fatto. A me non è mai capitato in carriera. Un conto è che ti rubano le immagini di quello che hai fatto, ma metterle in mostra da soli è diverso ed è anche peggio. Oggi il calcio è cambiato, e anche il modo di pensare".



Questo il resto della conferenza dove spicca la mancata convocazione di De Rossi per problemi fisici e un'ammissione su Schick

​

Quanto può incidere la differenza di stati d’animo tra Roma e Atalanta?

Hanno fatto un’impresa col Napoli, ma perso col Cagliari. Hanno ritrovato grandissimo entusiasmo con la vittoria contro il Napoli. E’ la squadra peggiore da trovare in questo momento, dove non facciamo gol e non troviamo risultati positivi. Dobbiamo essere competitivi, determinati, l’Atalanta ci darà filo da torcere. Dobbiamo avere anche noi grande entusiasmo, c’è la possibilità di essere a sei punti dalla vetta. E’ nostro dovere affrontare questa partita per vincerla. Abbiamo grandissimo sostegno della nostra gente e del nostro pubblico.



L'Atalanta può mettervi in difficoltà?

Anche l'Atalanta può essere messa in difficoltà dalla Roma, la capacità sta nel portare la palla il più possibile nella metà campo avversaria. Il Sassuolo ci ha creato difficoltà e l'Atalanta farà lo stesso.



Il problema dell'attacco?

Il problema dell'attacco ce lo portiamo sempre dietro. Ma ho i dati di questo campionato: una squadra che non corre non ha il maggior possesso palla, una squadra non in condizione non è quella che tira quanto il Napoli. Il dato che ci preoccupa è quello dei gol fatti, ma dobbiamo insistere. Il campo darà la risposta giusta.



C'è stata un'involuzione sulla mentalità? De Rossi ci sarà?

De Rossi non sarà convocato, ha provato a rientrare in gruppo ma il suo problema si è riacutizzato. Condivido quanto detto da Monchi, la mentalità va messa dentro anche nei momenti negativi. Dobbiamo avere ancora più forza. Manchiamo in alcuni particolari che prima non sbagliavamo, ma il filo tra una partita vinta e una persa è sempre sottile. In questo momento dobbiamo essere incudine, lavorare in silenzio per i 3 punti.



Il momento di Strootman, dove sta faticando e dove deve migliorare?

Più se ne parla e peggio è, ma è un giocatore di un tale carisma e forza... Mi auguro che sia davvero resiliente, ha dimostrato di essere un vero professionista. Vi inviterei a guardare i dati fisici di ogni sua gara. Ci aspettiamo gol e assist, ma con la dedizione arriveranno.



La Roma sta subendo diversi gol su cross, è un dato casuale?

In Serie A i gol sono segnati in area di rigore in grandissima percentuale. C’è stato qualche posizionamento sbagliato, ma anche tanti fatti bene. Sui calci piazzati abbiamo provato l’uomo, nell’ultima partita abbiamo fatto la zona, la differenza sta nell’attenzione. Mi auguro che non accadano gol come con Torino e Juventus. Se uno stacca un metro più in alto degli altri è stato bravo.



Quanto conta la presenza di Totti in questi frangenti?

Francesco è fondamentale, anche se vi ricordate più voi delle parole di Monchi che io... Ci può aiutare nelle problematiche dello spogliatoio, per noi è un vantaggio averlo e non potrei dire altrimenti, sono convinto che anche noi stiamo dando qualcosa a lui per la sua futura carriera.



La decisione per Nainggolan, perchè aspettare così tanto?

Decido quando arrivo in conferenza, poi ci vogliono scelte ponderate. La scelta è stata fatta, non stiamo a puntalizzare sui tempi. Magari ho scelto tutto il 1 gennaio. La mentalità vincente sta anche nei modi di fare.



Nella Roma in cui giocava lei c'erano ugualmente giocatori esuberanti. Ha gestito situazioni simili nel suo percorso da allenatore?

Una situazione del genere non mi era mai accaduta. I social devono anche essere di esempio. Radja sa cosa ha fatto. Farsi quelle riprese da solo è stato anche peggio, ma si sta prendendo le sue responsabilità. Quello che accadeva una volta mi interessa relativamente, il calcio attuale è un altro calcio e da giocatore pensavo in modo diverso, come giusto che sia.



Schick giocherà?

Sicuramente non in coppia con Dzeko, giocherà o l'uno o l'altro. Abbiamo dato tutti troppo peso a Patrik, mi si chiedeva di lui anche due mesi fa, quando non giocava. Bisogna farlo maturare dal punto di vista mentale e capire a che punto è arrivato, è un passaggio da fare in modo graduale. E' un patrimonio del calcio, ha grandi mezzi e lo ribadisco dopo la prova negativa con il Sassuolo. Al di là del ruolo, le qualità individauli non si discutono, ma se non si riesce a fare le cose semplici è evidente che ci sono difficoltà. Deve essere umile e tornare ad essere il giocatore ammirato con la Samp. Ci puntiamo eccome.



Cosa si aspetta nel 2018 dai nuovi acquisti? Gonalons sarà utilizzato in modo più regolare?

Questo non lo posso dire, domani sicuro giocherà. Hanno avuto il mnituaggi onecessario, in alcuni casi ho forzato qualcosa. In alcuni casi è andata bene, in altri no. Nel fare le valutazioni serve anche metterli in campo, spero di utilizzarli di più ma per ora sono stati utilizzati il giusto.