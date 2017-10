L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco ha dichiarato a Mediaset Premium dopo la vittoria per 3-0 contro il Chelsea in Champions League: "Sapevamo di dover soffrire, ma sapevamo che avremmo potuto fargli male ripartendo e così è stato. Stiamo dimostrando di crescere, ma non deve finire qui: anche questa gara deve essere un punto di partenza".



"Roma prima nel girone una mia rivincita? Non ho nessuna rivincita da prendermi. Credo molto nel lavoro, i ragazzi ci hanno messo un po' a capire quello che chiedo e ora stiamo raccogliendo i frutti. Chi va in campo sa quello che deve fare. Il cambio di Florenzi? Me l'ha chiesto lui, era stanchissimo e forse voleva prendersi gli applausi. Ci può stare, viene da un lunghissimo infortunio e ci sta un po' di stanchezza ma ho rivisto il Florenzi dei vecchi tempi".



"El Shaarawy rinato? Si sta allenando in un certo modo, adesso è sempre presente in partita, a me piace che viene dentro il campo a giocare non voglio che resti fermo sull'esterno e con due tagli ha fatto due gol. Anche sul secondo gol ha creduto sul lancio e ha segnato venendo all'interno del campo. Con questi movimenti sono convinto che avremo dei vantaggi".