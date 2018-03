Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: "Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. Abbiamo scelto insieme con Edin che doveva riposare. Anzi, se devo dirvela tutta, è stato lui a dirmi che non si sentiva di partire dall'inizio. Detto che decido io e non lui, devo comunque avere un feedback dai miei calciatori".



SU SCHICK - "Dobbiamo vincere con la rosa che abbiamo. Oggi non ha pareggiato solo Schick, ha pareggiato la Roma. Non possiamo mettere la croce addosso a Patrick, perché anche gli altri in certe fasi non si sono mossi a dovere. Ciononostante abbiamo creato tanto, il Bologna si è difeso ad oltranza. Noi siamo stati poco lucidi nelle occasioni che ci sono capitate. Se sono soddisfatto della partita? Del risultato e di molte cose viste no, di altre sì".



SU NAINGGOLAN - "Deve parlarci il dottore, la sensazione non è positiva. Per l'esperienza che ho avuto io da calciatore, se si esce con quel dolore dal campo le sensazioni non sono positive. Ma lui è il Ninja e potrebbe anche uscirne a modo suo".