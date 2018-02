Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa in vista della sfida con il Benevento: "Dobbiamo trovare l'equilibrio di squadra e ultimamente . De Rossi non sarà della gara dal primo minuto. Gerson? Non è stato un fuoco di paglia la doppietta a Firenze. Deve migliorare la capacità di leggere le cose prima e non innamorarsi troppo della palla. Sono molto contento della sua crescita, ma non si deve fermare. Under mezzala? Io credo che abbia caratteristiche da attaccante, al massimo da trequartista. Non inventiamoci ruoli che se va bene passi per genio. Ma se va male... Problema gol? La Roma crea gioco, ma dobbiamo ritrovare quella cattiveria sotto porta che abbiamo perso. Basta dirlo però, mettiamolo in atto. Mi auguro che anche un gol fortunoso possa sbloccare i ragazzi. Ma abbiamo bisogno dei gol di Dzeko. Defrel trequartista? Lo ha fatto con me a Sassuolo, anche molto bene. Ma deciderò oggi chi sarà l'interprete per quel ruolo lì. O lui o Perotti. Obiettivo? Noi dobbiamo ambire alla qualificazione in Champions ed era un obiettivo primario di questa stagione. Ovvio che adesso parlare di qualcosa in più del terzo posto è inutile. Bruno Peres? E' stato un episodio, gestito come quello di Nainggolan. Per crescere dobbiamo avere una sola direzione e come società abbiamo deciso di escluderlo e multarlo. Si passa anche attraverso questi errori grossolani per continuare il percorso di crescita di squadra. Mi auguro però che sia l'ultimo".