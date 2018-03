Ecco le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Bologna-Roma di domani:



Come stanno i calciatori dopo la pausa per le nazionali?

Sono rientrati quasi tutti in ottime condizioni, tranne Pellegrini che non sarà della partita col Bologna. Siamo ottimisti per poterlo recuperare contro il Barcellona. Valuteremo i giorni di Pasqua il suo reintegro in gruppo, è fattibile. Ha avuto qualche problemino muscolare Under, lo stiamo valutando se convocarlo o meno. Se dovesse essere tutto negativo verrà convocato, ci auguriamo non sia niente di che.



Nella scelta degli uomini per domani inciderà più l’aspetto fisico o mentale? Entrambi, la valutazione più importante che devo fare è che ci sono giocatori che sono stati utilizzati poco o niente, altri che hanno giocato 90’. Devo fare valutazioni per queste gare ravvicinate.



Che gestione tecnica ci sarà tra Dzeko o Schick?

Sono al 50%, o giocherà uno o l’altro. Abbiamo fatto allenamento, stasera farò le valutazioni. Nel ruolo di centravanti ci sarà o Edin o Patrik. Mi collego al discorso Under. Potrebbe giocare uno tra El Shaarawy o Perotti? Sono in tre che si giocano quel ruolo: Perotti, El Shaarawy o Gerson. Il più sicuro di giocare è El Shaarawy. Defrel è tornato a disposizione, ha meno allenamenti nelle gambe, è rientrato martedì e difficilmente partirà dall’inizio.



Dopo Roma-Shakhtar ha detto tante volte di mantenere la concentrazione. Come ha reagito la squadra?

C’è una partita importante, si sente ciò che farete a Barcellona. Voi la sentite tanto, io niente. C’è il Bologna da affrontare, è troppo importante mantenere la nostra posizione in classifica. Non sarà una partita facile, non hanno mai vinto con una big e vogliono farlo. La nostra testa deve stare su Bologna.



Domani famiglia divisa?

Non è divisa, è tutta per mio figlio (ride, ndr). L'altro mio figlio sarà sicuramente più tifoso mio. Federico è cresciuto tanto, deve ritrovarsi un po' ma ha fatto un percorso importante. Mi auguro che possa fare meglio di me, ha le qualità per poterlo fare.



Nainggolan ha detto che non si spiega il calo di quest'inverno. Con il senno di poi, lei si dà una spiegazione?

Ha parlato di questi anni, in realtà. Ci stiamo ragionando, sicuramente si può fare di più per non far calare la squadra. Dopo il Qarabag possiamo aver mollato qualcosa, sbagliando. Si dà sempre colpa all'ambiente, ma dobbiamo crescere qui dentro. Poi dal punto di vista fisico la squadra è tornata a brillare, noi nel momento difficile non siamo stati in grado di portare a casa i risultati, dovevamo essere più cinici.