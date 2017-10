Dopo la vittoria della sua Roma sul Milan, Eusebio Di Francesco ha parlato a Premium Sport: "Abbiamo fatto una prova importante dal punto di vista mentale. Dovevamo rimanere in partita e l'abbiamo fatto, perché poi il gol l'avremmo sicuramente trovato. Siamo stati bravi ad accelerare al momento opportuno, siamo venuti qui per vincere e per rimanere attaccati alle squadre importanti. Avere una gara in meno ci toglie qualcosa dal punto di vista psicologico, ma negli ultimi giorni abbiamo vinto in trasferta in Champions e qui a Milano. Abbiamo concesso poco al Milan, stiamo crescendo in maniera generale".



SULLO SCUDETTO - "La Roma pronta per lo scudetto? Noi siamo dietro gli altri e ci stiamo volentieri. Vogliamo guadagnare punti e crescere nelle prestazioni, bisogna rimanere coi piedi per terra, consapevoli della nostra forza. La gara da recuperare? Magari quel riposo forzato ci ha giovato permettendoci di recuperare le energie per l'Atletico Madrid, ma mentalmente non è stata un aiuto. Peccato, ma non si poteva giocare a Genova. Un messaggio per Montella? Ci scambiamo un po' i risultati, l'anno scorso è stato il contrario, ma l'affetto verso Montella è tanto, a prescindere dal campo. Gli auguro ogni bene".