Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, in conferenza stampa presenta la sfida con l'Udinese a cominciare dal turnover: "Ho sempre dato continuità ai giocatori in determinate gare. Ci sarà qualche rotazione in più rispetto al recente passato. Torniamo a essere quelli di prima". E l'Udinese si fa temere: "Oddo ha concretizzato molto di più le occasioni rispetto a Delneri, che comunque resta un grande allenatore. Oddo l'ho avuto come giocatore, dimostra anche da allenatore di avere delle doti importanti”.



De Rossi rientra: "Quando si rientra sono più facili da giocare due gare, quindi è possibile", mentre i piani della Roma sono chiari: "Monchi ha detto che stiamo lavorando per fare qualcosa di importante. Giusto dire così. Se non ci si prova è difficile vincere. Mi auguro che si inizi a vincere il prima possibile. A Roma ci perdiamo spesso in chiacchiere. Dobbiamo guardare i nostri obiettivi, credo che sia la cosa migliore. Io mi devo concentrare sull'allenare come i giocatori nell'allenarsi. Ora c'è il campionato e poi la Champions League. Le altre cose ci interessano di meno”.



Così sul nuovo acquisto Silva: "Su Silva dobbiamo ancora valutare, da domenica inizierà a fare qualcosa con la squadra. Dobbiamo valutarlo. Jesus potrebbe essere una possibilità sia da centrale che da terzino sinistro, ma dovrebbe essere della partita”. Chiosa finale su Schick: "Schick si è allenato bene, ma lo vedo veramente in crescita sia fisicamente che psicologicamente. È un ragazzo ritrovato sotto tutti i punti di vista, ma non è ancora pronto per giocare titolare".