Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, risponde così a Sky Sport dopo la gara vinta contro il Torino: "Il Torino è stato bravo a darci le pressioni giuste nel primo tempo, noi siamo stati poco puliti e venivamo troppo incontro. Nel secondo tempo ho cambiato modulo con Nainggolan dietro le punte. E così ho visto un ottimo secondo tempo, da grande squadra, perché ci siamo mossi in maniera coordinata creando pericoli importanti".



Ha deluso invece Schick: "Patrik nel secondo tempo ha fatto meglio anhce se da prima punta, ma con Nainggolan più vicino. Tende ad aprirsi un po' troppo da centravanti, è un'abitudine rispetto a un attaccante veramente centrale; con un uomo vicino ha fatto molto meglio. Non è quello della Samp perché ci vuole continuità, abitudine e tanto altro. Alla Samp non era titolare, ha dimostrato grandissime qualità e si vede che le ha, ve lo assicuro. E' un gram giocatore, di spessore, ma Schick è in un ambiente nuovo e deve imparare certi movimenti".



Così invece su Astori: "Ho visto un grande momento, toccante. Ho chiesto a De Rossi se volesse giocare, mi ha detto: assolutamente sì, nonostante la stanchezza perché si era svegliato prestissimo per andarlo a salutare. Uno splendido gesto, sono felice che abbia fatto gol".



Chiosa finale sullo Shakhtar, ritorno degli ottavi di Champions previsto per martedì: "Sicuramente sfidiamo lo Shakhtar con fiducia, vincere aiuta a vincere. Ma martedì bisogna giocare in 12 perché il pubblico è determinante, mi auguro ci siano tanti tifosi".