Dopo la prima amichevole stagionale, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa: "Un giudizio sulla partita? Direi buono, oggi era programmato far fare 45' a tutti e ho dovuto adattare un po' di giocatori e nel secondo tempo lo sviluppo della manovra non è stato fluido come il primo".



"La mentalità? Per poter essere aggressivi, bisogna giocare la palla, questo va un po' a rinforzare tutti i concetti. Mi è piaciuta la mentalità, ho visto tante cose interessanti ma tantissime ancora da migliorare".