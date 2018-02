Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, parla a Premium Sport dopo la vittoria sul campo dell'Udinese: "Vedevo la squadra in crescita già da un po’, si è vista maggiore convinzione sotto porta. I 5 gol contro il Benevento ci hanno aiutato. Under? È normale che la giocata di un singolo aiuti a vincere le partite, ma abbiamo anche sviluppato gioco, siamo stati pazienti nell’aspettare il momento giusto e punire i nostri avversari. Il nostro atteggiamento tattico può concedere qualcosa ma ci permette anche di riprenderci qualcosa".



SUL CAMBIO DI MODULO - "La filosofia del mister sta funzionando, forse concediamo qualche ripartenza in più con il 4-2-3-1, è stato un cambio mentale e tattico, ci abbiamo lavorato perché a me non piace mettere le squadre in campo senza un’idea tattica".



SUL MANCATO SALUTO A UNDER - "Non me ne sono accorto quando è uscito, l’ho salutato dopo. Adesso riusciamo a verticalizzare maggiormente, ci sono dei momenti in cui bisogna fare questi. A me non piace tanto quando mettiamo cross dalla trequarti tanto per metterli, noi dobbiamo arrivare ai cross in situazioni differenti, se li mettiamo dalla trequarti facilitiamo le difese avversarie che sono brave di testa. Va migliorata questa scelta".



ANCORA SU UNDER - "Deve migliorare nelle scelte, delle volte gioca a testa bassa ma sta migliorando rispetto all’inizio, come si prepara al tiro e la velocità di esecuzione al tiro è un qualcosa di impressionante".



POLEMICA CON SPALLETTI - "Non devo dare delle risposte, abbiamo cose più importanti a cui pensare, noi adesso abbiamo la Champions League e devo spendere le energie nervose e fisiche per la mia squadra".



SU DZEKO-SHICK - "Però quando segna Dzeko, tutti lo vogliono… Schick ha avuto poca continuità, Dzeko si è messo a disposizione della squadra, poteva segnare ma mi sta piacendo la sua grande predisposizione verso la squadra".