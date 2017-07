Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, parla in conferenza stampa: "Dobbiamo integrare al meglio questa squadra e capire le esigenze generali che verranno fuori in questo ritiro. Da queste parti si lavora bene, magari poi qualche giovane potrebbe rimanere costantemente con noi. Partire bene fa piacere e la novità porta entusiasmo, dobbiamo alimentarlo continuamente con gli atteggiamenti giusti. Sono andati via giocatori importanti, ma sono convinto che li sostituiremo al meglio. Il numero degli abbonati è una risposta, la gente ci crede e ci credo anch'io. Tomei è il mio vice, si occupa della fase difensiva. A seguire c'è Pierini, che si occuperà dell'analisi video con Beccacioli e farà anche da scout quando servirà. Per la parte tecnica c'è Romano, cercherà di migliorare la tecnica e vi assicuro che non parteciperanno solo i giovani. E infine c'è il preparatore Vizoco"