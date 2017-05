Il futuro è ancora in bilico per Lorenzo Pellegrini. Perché il centrocampista classe '96 del Sassuolo piace a tanti club ma la corsia preferenziale continua ad averla la Roma, squadra che ha cresciuto Lorenzo nelle proprie giovanili poi cedendolo al club neroverde con diritto di riacquisto. E adesso? La Roma ha deciso di riprendere Pellegrini per la prossima stagione: una volontà chiara con disponibilità a pagare la recompra da 10 milioni al Sassuolo. Ma anche perché Eusebio Di Francesco, prossimo allenatore giallorosso, conosce Pellegrini a memoria, lo ha valorizzato e lo vorrebbe con sé a Roma.



MILAN E NON SOLO - La scelta finale però sarà del giocatore. Con il suo agente Pocetta che aspetta un appuntamento col nuovo ds Monchi per chiarire i piani concreti su Pellegrini: Lorenzo non vuole essere un comprimario, è giovane ma ha le carte in regola per giocarsela. Soprattutto, sul tavolo ha già l'interessamento forte da parte del Milan - stimato da Montella, c'è stato già un incontro con l'agente da parte di Mirabelli - e anche la Juventus è attenta, per adesso solo sullo sfondo. Insomma, la palla passa a Pellegrini che da settimana prossima aspetta i programmi della Roma per poi scegliere. Ma perso Kessie (direzione Milan) i giallorossi vogliono riportare Lorenzo nella Capitale, il fattore Di Francesco può pesare. Un jolly da giocarsi in più.