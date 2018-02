Le cessioni di Emerson e Moreno sono solo le ultime di una lunga serie in casa Roma da quando la proprietà è americana. Il reparto difensivo è stato spesso oggetto di rivoluzioni, smantellamenti, plusvalenze e bocciature. Al contrario di quanto fatto da Juve e (in parte) Napoli, la Roma non ha mai mantenuto l'assetto della stagione precedente. Ecco la lunghissima lista dei 30 difensori ceduti (bene o male) da Sabatini e Monchi in questi anni americani: Riise, Mexes, Cassetti, Heinze, Josè Angel, Kjaer, Juan, Cicinho, Burdisso, Marquinhos, Benatia, Jedvaj, Dodò, Romagnoli, Nego, Emanuelson, Mbiwa, Holebas, Piris, Cole, Maicon, Zukanovic, Gyomber, Mario Rui, Rüdiger, Emerson, Moreno e Castan. Oltre ai non riscattati Digne e Vermaelen.