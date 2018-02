Esordiente dal primo minuto o cambio in corsa, per mettere pressione con la sua velocità alla difesa dello Shakhtar. Che Cengiz Under, domani sera, sarà un protagonista dell’andata di Champions tra gli ucraini e la Roma è indubbio, se lo sarà dall’inizio o, invece, a partita in corso, Di Francesco lo deciderà soltanto dopo la rifinitura di oggi, scrive Il Corriere della Sera“. Il talento turco è in forma e non vede l’ora di debuttare nella coppa più prestigiosa, ma domenica è uscito con i crampi (niente di preoccupante) dalla Dacia Arena di Udine. Gengo in Europa è ancora fermo a zero minuti, ma ha voglia di lasciare la sua firma anche in Champions. Il ballottaggio da vincere è più con Gerson che con El Shaarawy.