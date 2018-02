Come riportato dal sito de Il Tempo, la Roma è di ritorno da Nyon dove, in mattinata, ha avuto un incontro con l'Uefa a causa dello sforamento di un parametro del Fair Play Finanziario, pattuito nel settlement agreement del 2015: la società giallorossa non ha raggiunto il pareggio di bilancio lo scorso giugno, se pur per pochi milioni. La Uefa si pronuncerà nei prossimi mesi, al termine della stagione, ma da Trigoria filtra ottimismo. La società capitolina si aspetta una multa o, al massimo, una restrizione della rosa per le competizioni europee.