Il mercato estivo incombe, e la Roma proverà a difendere due gioielli che per un motivo o per l'altro saranno oggetto del desiderio di diversi club europei. Il primo è Alisson Becker per il quale si faranno sotto Real Madrid, Psg e Atletico. Il portiere è valutato 60 milioni, ma la Roma non vorrebbe privarsene o al massimo monetizzare al massimo la sua cessione. Per questo, oltre all'adeguamento di contratto, proverà a inserire una clausola da 90 milioni che potrebbe allontanare le avance dei top club europei. Decisamente più bassa è quella di Lorenzo Pellegrini (tra i 25 e i 28 milioni in base alle presenze finali) per il quale resta alla finestra soprattutto la Juventus. Monchi incontrerà l'agente Pocetta per rivedere lo stipendio da 1 milione, a patto che si possa alzare la clausola di almeno 10-15 milioni.