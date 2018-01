Un’offerta da 50 milioni di euro più il prestito di Michy Batshuayi. È la proposta che, secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea ha fatto alla Roma per portare a Londra Edin Dzeko. Una richiesta per la quale ci sarebbe l’apertura della società giallorossa, ma che per il momento non convince i bookmaker inglesi, che pure hanno vagliato subito l’affare. L’ipotesi di Dzeko ai Blues si gioca a quota 7,00 sulle lavagne d’oltremanica, con la Roma che invece si impone a 1,08. Anche per l’attaccante belga la strada è complicata, visto che la prima scelta in tabellone è il Siviglia di Montella: l’affare con gli andalusi è dato a 4,00, mentre i giallorossi sono a 5 volte la post