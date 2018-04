La Roma si prepara alla sfida di domani con il Liverpool, semifinale d'andata di Champions League, Edin Dzeko ha concesso un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa: "Klopp, come Di Francesco, vuole un calcio offensivo, vedremo una bellissima partita. Abbiamo 180 minuti per raggiungere un sogno, non sarà facile. Kiev è il nostro obiettivo, ma prima dobbiamo pensare a eliminare un Liverpool determinato almeno quanto noi. A dire il vero, non ho guardato la partita perché noi giocavamo in contemporanea. Di certo, fare così tanti gol ai Citizens non è facile, i ragazzi di Klopp hanno qualità straordinarie. Porto con me bei ricordi dei tempi al City, in Europa non combinammo granché ma abbiamo vinto comunque tanti trofei. Ho segnato molto e mi sono misurato con grandi avversario. Oggi, però, mi sento più forte che all’epoca: la Serie A è molto tattica, ci ho messo un po’ ad abituarmi ma nelle ultime due stagioni mi sono espresso ad alti livelli. Salah? Se ad oggi è in grado di segnare 30 reti in Premier, allora potrà sicuramente mettere in difficoltà anche noi. Il Liverpool però è una grande squadra, a prescindere dai singoli: concentrarci su un unico calciatore sarebbe sbagliato".