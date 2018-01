Chelsea–Dzeko, affare non ancora concluso. Come riportato dal giornalista bosniaco Haris Mrkonja, l’agente del centravanti non è ancora a Londra, a causa del ritardo nell’arrivo del suo visto per l’Inghilterra. Il suo sbarco è previsto però entro stasera. Intanto i contatti tra le due parti proseguono telefonicamente: come riporta Sky Sport, manca ancora l’intesa tra il club inglese e lo stesso Dzeko. Le richieste del giocatore, recapitate al Chelsea dall’agente, non combaciano con la durata del contratto: il Chelsea offre un anno e mezzo a più di 7 milioni, Edin vorrebbe due anni e mezzo alle stesse cifre. L'accordo potrebbe essere trovato nelle prossime ore.