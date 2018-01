Un gol da bye-bye oppure no? Per sapere se quella contro la Samp è stato o meno l'ultima rete di Dzeko con la maglia della Roma bisognerà attendere tra oggi e domani. L'agente del bosniaco, infatti, volerà a Londra per dirimere la questione relativa alla durata del contratto. Dzeko vuole 2 anni e mezzo, il Chelsea ne propone uno e mezzo a più di 7 milioni a stagione. Dietro i dubbi di Dzeko però c'è anche la volontà della moglie Amra, che non vorrebbe lasciare Roma dove sono nati i suoi due figli. La Roma, nonostante, le parole tattiche di Monchi, ha già l'accordo col Chelsea a 35 milioni, bonus compresi.