Una doppietta da urlo per Edin Dzeko che vale un record. Il bosniaco raggiunge quota 50 reti con la maglia romanista in Serie A, ed è la terza volta a riuscirci in tre diversi campionati: Premier League (col City), Bundesliga (col Wolfsburg) e Serie A. Si tratta di un vero e proprio record assoluto. Una doppia esultanza che gli vale pure l’ingresso nella top 10 dei marcatori di tutti i tempi con la Roma agguantando due mostri sacri come Giuseppe Giannini (che era a 49 ed è quindi superato dal bosniaco) e Agostino Di Bartolomei, anche lui a 50.