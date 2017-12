Edin Dzeko mette da parte il pareggio di ieri pomeriggio col Sassuolo e vola in: dopo la gara contro i neroverdi, il centravanti della Roma ha fatto i bagagli ed è partito per Dubrovnik, sfruttando il giorno libero concesso da Di Francesco. Nella città croata Edin ha una casa dove passa gran parte delle sue vacanze e, anche se stavolta si tratta di poche ore di libertà, il giallorosso ha colto l’occasione per assistere al concerto di, cantante serbo affermato in gran parte dei Balcani, insieme alla moglie Amra ed alcuni amici. Lo spettacolo si è tenuto al Culture Club Revelin, la stessa discoteca che pochi mesi fa ha voluto omaggiare la presenza di Dzeko proiettando sui maxischermo la scritta “Daje Edin, daje Roma!“.però le immagini di Dzeko sorridente al concerto a poche ore dal flop col Sassuolo. Tanti i commenti negativi e l'invito a pensare più a segnare che a ballare.