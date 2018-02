Edin Dzeko, attaccante della Roma, parla all'AS Roma Match Program in vista della sfida Champions contro lo Shakhtar, tornando su quei giorni in cui il suo passaggio al Chelsea sembrava cosa fatta: "È stato un mese un po’ troppo particolare (ride n.d.r.). Non era facile, sono stati dieci giorni complicati. Si vedeva anche in campo sicuramente, ma ora non ci voglio più pensare. Ormai è alle spalle, voglio guardare avanti e dare tutto per la Roma. "Roma è casa mia" le mie parole di fine gennaio? Ho detto tutto...



SULLA STAGIONE - "La mia stagione? Ho fatto meno gol dell’anno scorso ma per me la squadra è la cosa che conta di più. Se faccio gol e perdiamo, come contro l’Atalanta, non mi importa niente. Quando vinciamo sono contento, anche se certamente voglio fare sempre gol. Arrivano partite impegnative, ci aspettano 3 mesi densi di impegni, arriveranno i gol, ma la cosa più importante è che la squadra faccia tanti punti".



SU SCHICK - "Dobbiamo dare tempo a Schick, è un giocatore giovane, ma forte. Se gioca una partita male, non significa niente. Mi ricordo quando ero giovane come lui e non era facile trovare continuità. Poi se ti fai male, è ancora più difficile, non ti aiuta. Ma è un giocatore forte che adesso e in futuro aiuterà la Roma a essere dove merita".