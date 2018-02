Edin Dzeko torna a parlare. A mercato chiuso, il centravanti della Roma è intervenuto ai microfoni del portale bosniaco klix.ba per commentare il suo mancato trasferimento al Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni:





In questa sessione di mercato invernale sei stato molto vicino al Chelsea.

È vero che ci sono state delle trattative, questo è tutto quello che posso dire su questo argomento. Ci sono state tante speculazioni, falsità e anche un po’ di affermazioni ridicole. Sono davvero lusingato dall’interesse del Chelsea, è un club che apprezzo e rispetto molto. Durante le ultime settimane, sono state raccontate tante storie su una mia possibile partenza da Roma, ma io sono ancora qui. Alla fine sono felice di rimanere a Roma, perché Roma è diventata la mia casa ed è una parte indelebile della mia vita in modo quasi irreale. In questa città ho passato alcuni dei momenti più felici della mia vita, per la prima volta qui ho scoperto le gioie della paternità da quando è nata la mia Una, e anche mio figlio Dani è nato a Roma. Questa città ora fa parte della mia vita e così sarà per sempre.



Sul momento della Roma.

Non vinciamo da tanto e questo è davvero frustrante per noi. Lavoriamo durante per tornare presto a vincere. È difficile per noi, ma abbiamo le qualità e sono fiducioso che sia solo questione di uscire da questa serie negativa e ritrovare il ritmo vincente.



Lo scorso anno sei stato il capocannoniere della Serie A, quest’anno stai segnando di meno.

Nella scorsa stagione sono stato il capocannoniere del campionato. Dal punto di vista individuale questa cosa può pesare, ma sono sempre più interessato alla squadra e non al mio successo personale. Faccio parte della squadra e insieme ai miei compagni di squadra celebro la vittoria e piango per la sconfitta.



Dove potete arrivare in questa stagione?

Credo che ci aspettino molti altri momenti belli e che riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi con forze comuni e fiducia nel futuro. La Roma è la mia famiglia e sono felice di continuare a indossare la maglia giallorossa. Ci sono molte sfide da affrontare e faremo del nostro meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà difficile, ma non ci arrenderemo.