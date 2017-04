Edin Dzeko, attaccante della Roma, parla dopo il pareggio con l'Atalanta: "La Juventus? Non mi importa di loro, abbiamo perso due punti e basta. Come stiamo fisicamente? Hai visto la ripresa? Nel primo tempo non abbiamo sbagliato da un punto di vista fisico. Nella ripresa noi siamo stati forti, peccato che non abbiamo vinto. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare due passaggi, è difficile da spiegare. Se l’Atalanta può fermare la Juventus? Io penso al Pescara, basta parlare della Juventus. Se mi preoccupa il Napoli? No, siamo ancora secondi e dobbiamo guardare avanti".