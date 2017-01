Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l'attaccante della Roma, Edin Dzeko ha commentato così la vittoria per 1-0 ottenuta sul Cagliari: "E’ una vittoria molto importante contro una buona squadra come il Cagliari. Abbiamo fatto il nostro lavoro e dobbiamo guardare solo noi stessi".



LEGGE DELL'1-0 - "Terza vittoria per 1-0? Prima si diceva che non era possibile vincere così e adesso ne abbiamo vinte tre di fila. Anche così si vince, la difesa ha fatto il suo e anche noi davanti abbiamo fatto il nostro dovere".



NON SONO MOLLE - "Venti gol stagionali per dimostrare che non sono molle? Sì e oggi l’avete visto. Scherzi a parte, era difficile contro il Cagliari. Nel primo tempo ho sbagliato una grande occasione su assist di De Rossi ma nella ripresa ho fatto il mio, sono stato cattivo come chiede il mister: dobbiamo continuare così".



SCUDETTO - "Per lo Scudetto sfida tra Juve e Roma? No, dobbiamo pensare solo alla Roma, dobbiamo guardare a noi stessi e poi vedremo”.