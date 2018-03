Contro lo Shakhtar Donetsk, domani sera all’Olimpico, Di Francesco potrà contare sul ritorno di Edin Dzeko. Del bomber che ha zittito il San Paolo e che a 4 giorni dal suo 32° compleanno vuole sfatare un doppio tabù personale: segnare un gol in Champions nelle gare ad eliminazione diretta e giocare finalmente un quarto di finale dopo averli sfiorati col City e averli visti da spettatore con Wolfsburg e Roma. Delle 12 reti messe a segno in carriera in 44 partite nella competizione europea più prestigiosa, infatti, non c’è ne è una oltre i gironi: 4 col Wolfsburg contro United, Besiktas e Cska Mosca; 3 col City contro Real e Plzen e 5 con la Roma contro Leverkusen, Barça, Qarabag e Chelsea (doppietta).