De Rossi ed El Shaarawy in dubbio per problemi fisici, Emerson e Dzeko in dubbio per questioni di mercato. Queste le ultime indicazioni in casa Roma per il recupero di campionato in casa della Sampdoria. La squadra giallorossa sta per partire da Milano alla volta di Genova, dopo avere svolto la rifinitura agli ordini di Di Francesco. Regolarmente in campo gli 'uomini-mercato' Emerson e Dzeko, per i quali è in dirittura d'arrivo la trattativa col Chelsea, mentre De Rossi ha svolto lavoro individuale e, come anticipato in conferenza stampa dal tecnico abruzzese, rischia seriamente un altro forfait, dopo quello di San Siro. Incerto anche l'utilizzo di El Shaarawy che, proprio contro l'Inter, aveva accusato un affaticamento muscolare. Recuperato, invece, Gerson.