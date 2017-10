Edin Dzeko ha parlato assieme al mister Di Francesco alla vigilia del terzo turno di Champions League che vede i giallorossi affrontare il Chelsea. Queste le sue parole:



Hai segnato molto in Germania e in Inghilterra, ma ti senti ora nel miglior momento della tua carriera? Congratulazioni per la nomination per il Pallone d'Oro...

"A dir il vero, sì. Mi sento davvero molto bene. Sono felice dei gol segnati in quest'ultimo periodo e nella scorsa stagione. Ma non voglio fermarmi qui, voglio continuare a fare bene, allenarmi sempre meglio e continuare a segnare per la squadra. Anche la nomination è arrivata grazie al lavoro di squadra e voglio continuare così".



Il Chelsea ha vinto contro l'Atletico ma poi ha perso contro il Crystal Palace. Che partita ti aspetti?

"Questo è quello che succede in Premier League. La qualità della Premier è che puoi vincere e perdere contro chiunque. Ci aspettiamo una squadra molto arrabbiata con un tecnico che sa mettere pressione su di loro, ma dobbiamo essere bravi a pensare solo a noi".



Hai segnato a 89 squadre diverse, tranne il Chelsea: che effetto fa questa statistica?

"E' stimolante, voglio sempre fare gol e aiutate la mia squadra. il Chelsea è sicuramente una delle grandi squadre alle quali non ho segnato, è uno stimolo in più anche se non è mai facile segnare in Champions League".



Alonso ha parlato bene di te, ti ha definito come il giocatore che avrebbe tolto alla Roma. Viceversa, quale giocatore del Chelsea toglieresti a loro?

"Ormai è troppo tardi, sono già qui... Dovessi togliere qualcuno io, ne toglierei almeno 5. Non potendo farlo, possiamo solo giocare e fare il nostro meglio".



Cosa pensi di Morata?

"Credo si sia adattato velocemente a questo tipo di gioco. Certo se domani non giocasse sarebbe meglio ma il Chelsea è comunque fortissimo".



Contro il Chelsea 100esima partita con la maglia della Roma. Come ti senti?

"Sono contento, orgoglioso perché non sembrava così dall'inizio che potessi fare cento partite dopo il primo anno. Sono restato a Roma e sono contento, spero di festeggiare questo traguardo con un bel risultato.