La Roma continua la ricerca di una nuova pedina per la fascia destra. Il nuovo nome arriva dalla Polonia: secondo quanto riporta ‘Sportowefakty‘, i giallorossi hanno messo nel mirino Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria classe 1992. Sulle sue tracce, però, non ci sarebbe soltanto la Roma, ma anche il Napoli e l’Inter. Come riporta il portale polacco, a gennaio Bereszynski rimarrà a Genova, ma da giugno in poi è pronto a cambiare squadra.