Accord trouvé olympique lyonnais et as roma pour le transfert de maxime gonalons..visite médicale lundi à Rome..merci aux deux présidents.. — frederic guerra (@FredericGuerra) 28 giugno 2017

Uno tira l'altro. Dopo gli acquisti già ufficiali del centrale messicano(PSV Eindhoven) e del terzino olandese(Feyenoord) in difesa, la Roma si muove sul mercato anche a centrocampo. In attesa del ritorno di Lorenzodal Sassuolo, è praticamente. Da dove nello scorso mercato di gennaio i giallorossi avevano prelevato il connazionale Clement, tornato in patria per fine prestito.- Ecco le cifre dell'operazione:di euro per il cartellino (3 milioni da pagare subito e 2 milioni l'anno prossimo), mentre per Gonalons è pronto un- L'agente del giocatore, Frederic Guerra ha confermato su Twitter:Gonalons è destinato a prendere il posto dell'argentino LeandroSan Pietroburgo allenato da Mancini. Invece c'è stata una brusca frenata nella trattativa per Manolas (LEGGI QUI)